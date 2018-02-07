中国汇市：人民币早盘与中间价均创8.11汇改新高，结汇意愿助力强势表现

* 人民币早盘逼近6.25元关口阻力，与中间价均创8.11汇改来新高

* 市场结汇意愿继续上升，人民币进入主动升值走势

* 中间价疑似逆周期微调

* 短期人民币料延续易升难贬走势

* 人民币汇率指数升破97关口，且仍有一定上行空间

路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期周三早盘逼近6.25元关口阻力，与中间价双双创8.11汇改以来新高。交易员指出，近期客盘结汇意愿继续上升，几乎无视美元指数反弹，和中间价疑似逆周期系数微调指引，若无大行适度出手，短期人民币料延续易升难贬走势。

他们并指出，当前市场已经进入主动升值走势，且升值预期日渐累积，后续仍需看监管的容忍度，起码目前并未感受到监管对市场的态度；2月以来中间价疑似逆周期微调，人民币汇率CFETS指数周三升破97关口，短期仍有一定上行空间。

“之前攒着的那些客户都开始结汇了，有点小恐慌的感觉，而购汇又都在观望，央妈也不来没什么力量改变当前的走势。”一中资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.20%至97.02，创2016年6月2日以来新高，当时为97.11。

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.2544元，盘中触及6.2519元的2015年8.11汇改以来新高，上日收报6.2783元，夜盘终报6.281元。今日人民币兑美元中间价报6.2882元，亦创2015年8月11日以来新高，上日为6.3072元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为72.3亿美元，上日半日为61.1亿美元。

全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周三持稳，因全球金融市场恢复平静，投资者在一定程度上逆转了蜂拥投向避险资产的势头，并回归股市。

香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2608元, 与在岸即期价差为64点，盘中也升至6.2563元，创8.11汇改以来新高，上一交易日尾盘报6.2828元。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.3885元, 上日尾盘为6.4011元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2525，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7434、5.7207和8.7281。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)