中国汇市：人民币早盘低开低走，市场焦点转向美国非农数据

* 人民币早盘震荡回落，中间价升至两周高点

* 美联储决议和下任联储主席人选对市场影响不大

* 市场焦点转向美国非农数据

* 客盘需求和美指是影响人民币主要因素

* 短期人民币料仍延续宽幅波动

路透上海11月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘低开低走，而中间价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平静，目前市场将焦点转向美国非农数据，若数据强劲美指有望转升并施压人民币。

他们并表示，技术层面显示人民币区间波动区间逐渐收敛，短期料仍维持双向宽幅波动。另外人民币外汇市场已鲜见大行维稳踪影，客盘需求和美指走向是人民币汇率主要影响因素，估计美国总统特朗普下周访华对人民币的影响更多在心理层面。

“现在市场没什么明显的方向，央妈不在，大一点的客盘推一下就很容易动的。”一外资行交易员称，“接下来看看非农会不会推高美指了。”

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.619元，上日收报6.6063元，夜盘终报6.609元。今日人民币兑美元中间价报6.6072元，上日为6.6196元。人民币兑美元即期成交额为107.41亿美元，上日半日为100.76亿美元。

全球汇市方面，美元指数周五持稳，关注焦点转向美国就业数据。美国总统提名鲍威尔为下任美联储(FED)主席，市场并不意外；另外美国共和党公布了税改提案，但消息依然未能提振美元。

英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息，英镑周四创下6月来最大单日跌幅；英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7765元, 上日尾盘为6.7621元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6204元, 与在岸即期价差为14点，上一交易日尾盘报6.6059元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6177，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7155、5.8038和8.6509。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)