中国汇市：人民币早盘低开后缩减跌幅，特朗普访华料更多影响心理层面

* 人民币早盘随中间价低开后缩减跌幅

* 美指偏强施压人民币

* 人民币指数接近年内新高或预示人民币续升空间有限

* 特朗普访华对人民币的影响或更多是心理层面

* 短期人民币料仍延续宽幅波动

路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价低开后缩减跌幅。交易员表示，美国税改等利好逐渐落地或推升美元指数，短期有望施压人民币试探6.66-6.68元区间支撑；由于人民币汇率已非中美博弈关键点，美国总统特朗普本周访华或在心理层面影响人民币表现。

他们并指出，虽然今日人民币汇率指数略微调整，但距离9月的年内高点仍仅一步之遥，从人民币一篮子整体稳定原则看，人民币兑美元维持横盘或者下行可能性要大于上行可能性。

“美指强势是美元兑人民币这几天比较强势的基础，”一中资行交易员称，“年底临近市场购汇量还是有保证的，当然购汇需求更多会呈现脉冲式的影响，结汇则是一个细水长流的过程。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.6334元，上日收报6.6295元，夜盘终报6.6375元。今日人民币兑美元中间价报6.6247元，上日为6.6072元。人民币兑美元即期成交额为137.94亿美元，上日半日为107.41亿美元。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.03%至95.31，但仍距离9月创下的95.36仅一步之遥。

全球汇市方面，美元兑日圆周一升至近八个月高位，因预期美联储和日本央行的货币政策将继续迥异状态，这对美元构成支撑。市场参与者短期将关注美国税改是否会有更多进展，以及美国总统特朗普的亚洲之行。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.789元, 上日尾盘为6.787元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.635元, 与在岸即期价差为16点，上一交易日尾盘报6.6362元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6378，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7112、5.8061和8.6796。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)