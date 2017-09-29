中国汇市：人民币早盘创近一个半月新低后缩减跌幅，长假前流动性不佳

* 人民币早盘创近一个半月新低

* 中间价亦刷新逾一个月低点

* 市场价和中间价持续偏离

* 购汇需求无视美指调整，自营头寸则较谨慎

* 长假临近市场流动性不佳，成交萎缩

路透上海9月29日 - 人民币兑美元即期周五早盘创近一个半月新低后收窄跌幅，中间价亦刷新逾一个月低点。交易员表示，美元指数昨日转为调整，但今日客盘购汇意愿仍较强，加上国庆长假临近流动性不佳，小部分需求即可明显推低人民币，因自营参与意愿不高成交萎缩明显。

他们并指出，今日中间价开盘仍明显高于市场预期，也被理解为监管层的态度；但由于盘中未见大行入市维稳，导致本周以来即期市场价和中间价偏离持续扩大，体现了逆周期调节和市场反应之间的明显分歧。

“实需购汇还是不少，而（美元兑人民币）市场价高出中间价那么多，自营都不太敢做，流动性很差，双边点差都30个点了，”一中资行交易员称，“节前差不多了，但节后会怎么样，说不准。”

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市。

北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.678元，盘中一度下探6.6842元，创8月16日以来新低，上日收报6.6699元，夜盘终报6.657元。今日人民币兑美元中间价报6.6369元，上日为6.6285元。人民币兑美元即期成交额为49.52亿美元，上日半日为73.68亿美元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6437元附近，较上日贬值约152点。

全球汇市方面，美元指数周五微涨，此前从本周触及的一个月高点回落，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美联储(FED)的政策前景。周五稍晚时，投资人将转而聚焦于美国8月个人消费支出(PCE)物价指数等数据表现上。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.827元, 上日尾盘为6.8076元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6695元, 与在岸即期价差倒挂85点，上一交易日尾盘报6.6558元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6763，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.866、5.9279和8.9554。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)