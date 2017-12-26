中国汇市：人民币早盘创近三个半月新高后回落，流动性不足走势反复

* 人民币冲高至近三个半月高点后回落

* 中间价亦创近三个半月新高

* 市场流动性不足，购汇需求推低汇价

* 短期料延续宽幅震荡

路透上海12月26日 - 人民币兑美元即期周二早盘冲高至近三个半月后回落，中间价亦创出近三个月新高。交易员指出，市场仍处于假期模式，流动性明显不足，双边点差明显；早盘人民币逼近6.53元后客盘涌现，而结汇盘反而较少，导致市场价大幅波动，短期或延续宽幅震荡。

他们并指出，和去年年底相比，虽然汇价依旧呈现双向波动，但市场情绪完全不同，由于外部欧元、美元变化有限，人民币料不存在大幅升贬走势；即使盘中出现明显波动，但预计流动性恢复之后，市场仍会回归到相对均衡水平。

“客盘来抄底（买美元）了，给什么价格都买的那种，自营的话给的价格不好，都没法做，流动性很差，购汇需求一来就打上去，结汇盘一来就砸下去了。”一中资行交易员称。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.5554元，上日收报6.5404元，夜盘终报6.5408元。今日人民币兑美元中间价报6.5416元，上日为6.5683元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为107.31亿美元，上日半日为67.06亿美元。

全球汇市方面，美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，因多数参与者已结清今年的账户。澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7055元, 上日尾盘为6.6993元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5538元, 与在岸即期价差倒挂16点，上一交易日尾盘报6.5495元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5464，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7729、5.7783和8.7556。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)