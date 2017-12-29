中国汇市：人民币早盘创逾三个半月新高，个人购汇额度恢复影响料有限

* 人民币早盘随中间价双双刷新逾三个半月新高

* 美指续走弱加上流动性不佳，人民币扩大涨幅

* 跨年前后人民币料延续宽幅波动

* 跨年后个人购汇额度恢复影响料有限

路透上海12月29日 - 人民币兑美元即期周五早盘续随中间价上行，并与中间价刷新逾三个半月新高。交易员指出，近期美元指数频频下行，加上临近元旦假期市场流动性不佳，双边点差较大，波动性亦较平日高，跨年前后人民币料延续宽幅波动。

他们并指出，美元指数全年未见像样反弹，疲软走势大大缓解市场购汇意愿，预计跨年之后个人五万美元每年的无理由购汇额度重新恢复对市场的影响非常有限，而2月份有春节长假，三月份有两会召开，人民币一季度表现最大的不确定在美元会否反弹。

“年底流动性比较差，加上这两天美元也是明显调整，人民币这个反应也算正常。”一外资行交易员称。

今年按中间价计算的人民币累计升幅超6%，一改过去三年连跌走势，并创出九年来最大年度升幅；交易员称，理性看待年度表现，如果放到较长时间跨度看，人民币弹性越来越高，逐渐向成熟市场货币靠近。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.5189元，上日收报6.5348元，夜盘终报6.5333元。今日人民币兑美元中间价报6.5342元，上日为6.5412元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为58.54亿美元，上日半日为76.23亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一个月低点附近徘徊，澳元和加元等商品相关货币处于两个月高点，得益于大宗商品价格走坚。美元指数本月料将下跌0.5%，今年可能收跌逾9%，为2003年以来最差表现。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.668元, 上日尾盘为6.6768元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5242元, 与在岸即期价差为53点，上一交易日尾盘报6.5321元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5146，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7839、5.7789和8.7646。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)