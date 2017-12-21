中国汇市：人民币早盘创逾三个月新高，会否摆脱此前波动区间待观察

* 人民币早盘与中间价双双创逾三个月新高

* 人民币短暂升破三个月来的波动区间

* 短期能否摆脱区间走势，还有待观察

* 离岸人民币流动性需求上升

路透上海12月21日 - 人民币兑美元即期周四早盘与中间价双双创逾三个月新高，但随后美元空头回补收窄人民升幅。交易员指出，昨日人民币大幅上行超出市场预期，机构踩踏加剧推升汇价，今早人民币短暂升破过去三个月来的波动区间顶部，至于会否摆脱区间走势，还有待观察。

他们并指出，离岸CNH本周也出现明显波动，这也导致离岸人民币流动性需求上升；好在离岸短端掉期并无明显变化，市场情绪整体平稳，预计不会发生流动性大幅紧张进而影响汇率的情况。而近期人民币弹性上升，短端期权波动率也随之上行。

“昨天美元兑人民币跌破6.60之后，自营也好客盘也好，预期比较一致，然后就出现踩踏，看今天早上买(美元)的人还是有的，不大会这么快破掉区间吧。”一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期早盘升破6.55元关口，创逾三个月新高，同时市场对离岸人民币流动性的需求也出现上升。汤森路透数据显示，截止早上11:00，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度已被调用60.24亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了30亿元的流动性。

同时，离岸人民币隔夜HIBOR拆借利率也小升22基点至2.07883%，一周拆借利率升49基点至3.232%；但离岸CNH短端掉期隐含利率维持在1.076%附近。

北京时间11:40，人民币兑美元即期报6.5678元，盘中最高触及6.5538元，上日收报6.5798元，夜盘终报6.5775元。今日人民币兑美元中间价报6.5795元，上日为6.6066元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为91.42亿美元，上日半日为107.06亿美元。

全球汇市方面，美元兑除日圆和瑞郎外的多数货币周三回落，考虑到投资者已消化了几乎可以确定特朗普总统会将全面税改议案签署成立法的因素，美元的潜在上升空间有限。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7115元, 上日尾盘为6.713元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5595元, 与在岸即期价差倒挂83点，上一交易日尾盘报6.5645元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5714，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8032、5.7936和8.7842。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)