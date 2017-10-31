中国汇市：人民币早盘劲升至逾一周新高，中美利差走阔提升资产吸引力

* 人民币早盘升逾200点创一周新高

* 美指调整刺激人民币多头入场

* 美指反弹趋势未变，人民币升幅或有限

* 中美利差略有扩大有利提升人民币资产吸引力

路透上海10月31日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价高开高走，盘中升200余点创逾一周新高。交易员表示，隔夜美指调整刺激人民币多头入场，但美指温和反弹走势并未变化，预计人民币升幅较有限，随着美联储下任主席人选、税改等落地，中期美指转升料续施压人民币。

他们并表示，最近中美利差略有扩大，因中国国债收益率稳步上行，这有利于稳定资本流动，提升人民币资产吸引力，进而稳定汇率预期，加上中国经济基本面表现较好，人民币并不存在大幅下跌的可能。

“央妈基本不会在即期市场出现了，现在最大参考就是欧元、美指，美指调了，人民币就跟着升一些，”一外资行交易员称，“人民币实际利率偏紧，对人民币还是有抬升作用。”

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.6295元,上日收报6.6476元，夜盘终报6.646元。今日人民币兑美元中间价报6.6397元，上日为6.6487元。人民币兑美元即期成交额为100.34亿美元，上日半日为148.24亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二触及一周低点，因投资者趋于谨慎。此前为针对俄罗斯干预2016年美国大选的联邦调查中，美国总统特朗普前竞选经理马纳福特被指控犯有洗钱罪。另有报导称特朗普可能选择美联储(FED)理事鲍威尔为下任美联储主席，也令美元承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7815元, 上日尾盘为6.7927元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6271元, 与在岸即期价差倒挂24点，上一交易日尾盘报6.6371元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6317，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7182、5.865和8.7559。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)