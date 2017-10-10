中国汇市：人民币早盘劲升近400点后缩减涨幅，逢低购汇限制反弹空间

* 人民币早盘劲升近400点后回吐部分涨幅

* 中间价大涨逾200点，表现强于市场预期

* 单边升值时双边点差仍较大，流动性欠佳

* 估计美指仍有一定上行动力

* 短期人民币料维持宽幅波动

路透上海10月10日 - 人民币兑美元即期周二早盘劲升近400点后回吐部分涨幅，中间价亦大涨逾200点。交易员表示，国际美元小幅调整，估计今日中间价开盘点位强于市场预期，推升市场做多人民币预期，但逢低购汇需求也限制汇价反弹空间，短期人民币料延续宽幅波动。

他们并表示，美联储加息预期或已被市场提前消化，当然市场也期待美国税改能获得通过，这也是美元多头的关键期待，预计人民币仍可能面临一定调整压力，但估计中共十九大召开在即，人民币调整亦不会超出预期。

“(美元兑人民币)大涨的时候点差好大，但继续估计升值空间也不大，”一中资行交易员称，“FED加息预期已经基本price in(反映在内)了，后续这个因素继续推动美指的力量有限，当然税改还可以再期待下。”

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.6014元，早盘一度大涨近400点并升破6.59元关口，最高触及6.5898，上日收报6.6285元，夜盘终报6.6248元。今日人民币兑美元中间价报6.6273元，上日为6.6493元。人民币兑美元即期成交额为94.78亿美元，上日半日为57.56亿美元。

全球汇市方面，美元周二持稳，隔夜脱离10周高位，美国经济前景改善将促使美联储(FED)今年稍晚升息的预期带来支撑。利率期货目前押注，美联储12月再次升息的几率接近90%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.74元, 上日尾盘为6.7628元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5893元, 与在岸即期价差倒挂121点，早盘一度升破6.58元，大涨逾360点，上一交易日尾盘报6.6155元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5999，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7677、5.8583和8.683。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)