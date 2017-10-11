中国汇市：人民币早盘升势收窄，中间价劲扬致人民币汇率指数逼近年内新高

* 人民币早盘续升，但升幅明显收窄

* 中间价劲升逾430点，创6月1日来最大单日涨幅

* 监管层未对昨日官方收盘价和中间价大偏离启动逆周期

* 人民币汇率指数大幅上行，并逼近年内高点

* 短期人民币料维持双向宽幅波动

路透上海10月11日 - 人民币兑美元即期周三早盘续升，但升幅较之前两日明显收窄，中间价则劲升逾430点，创6月1日来最大单日涨幅。交易员表示，虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离，但监管层并未启动逆周期调整，足见监管层容忍态度，短期料延续双向宽幅波动。

他们并指出，早盘人民币升势遇阻一方面是日内美元指数有所企稳，另外离岸CNH回吐部分昨日涨幅，也限制了在岸人民币多头继续推高汇价动力。中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限，难现趋势性走势。

“早上还是受到离岸下跌的影响吧，流动性好很多了，波动比前几日小了些。”一中资行交易员称，“十九大马上要召开了，不太可能出趋势性的走势吧”。

由于中间价强劲上扬，人民币汇率指数也再次回到95关口上方，并逼近9月11日创下的95.36的年内新高。招行外汇首席分析师李刘阳表示，如果人民币继续强势，不排除汇率指数再刷新高的可能，这可能引发监管层启动逆周期调整。另外从汇率指数基本稳定角度看，人民币续升空间或有限。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.5838元，早盘一度升至6.57元关口，上日收报6.5861元，夜盘终报6.5818元。今日人民币兑美元中间价报6.5841元，上日为6.6273元。人民币兑美元即期成交额为103.92亿美元，上日半日为94.78亿美元。

全球汇市方面，美元周三小跌，进一步小幅脱离近期所及的十周高位；外界揣测美国总统特朗普的税改计划将陷入停滞，而欧元上涨进一步增添美元的压力。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7255元, 上日尾盘为6.7175元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5775元, 与在岸即期价差倒挂63点，上一交易日尾盘报6.5667元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.57，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7641、5.8497和8.6795。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)