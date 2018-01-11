中国汇市：人民币早盘升幅收窄，中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

* 人民币早盘高开后回吐部分涨幅，中间价则小升

* 市场结售汇相对均衡，但交投意愿不强

* 短期人民币料继续随美指波动

* 中国否认暂停增持美债助力美指反弹

路透上海1月11日 - 中国人民币兑美元即期周四早盘小幅高开后回吐部分涨幅，中间价则小幅上升。交易员指出，目前市场结售汇相对均衡，逆周期系数微调影响基本消化，但当前点位各方参与交易意愿不强，半日成交不足60亿美元，短期人民币料继续随美指波动。

他们并表示，近期人民币大幅波动的时候，美元也会因此受到影响，同时中国的举动也会影响国际市场，今早中国否认考虑减缓或暂停增持美债的消息也帮助提振美指，但这些料不会整体影响美指偏弱走势，人民币仍有望逐步回升。

“逆周期的影响基本差不多了，（美元兑人民币）6.52上去结汇也不少，但现在预测人民币走向和美元走向感觉难度差不多，”一中资行交易员称。

政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.5153元，上日收报6.5179元，夜盘终报6.5071元。今日人民币兑美元中间价报6.5147元，上日为6.5207元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为56.52亿美元，上日半日为72.21亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四整理跌幅，此前创下近八个月来最大单日跌幅，因有报导称中国准备放缓或停止购买美国公债。该报导曾推动美国10年期公债收益率升至10个月高位，并削弱了美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6595元, 上日尾盘为6.6565元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5233元, 与在岸即期价差为80点，上一交易日尾盘报6.5238元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5139，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7949、5.8412和8.803。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)