中国汇市：人民币早盘升幅收窄，美指暂时企稳推升购汇意愿

* 人民币早盘冲高后升幅明显收窄

* 中间价则续创25个月新高

* 美指暂时企稳，冲淡人民币多头人气

* 人民币预计延续易升难贬走势

路透上海1月17日 - 中国人民币兑美元即期周三早盘冲高后升幅明显收窄，中间价则续创25个月新高。交易员指出，今早美元指数企稳并反弹，冲淡了人民币多头人气，实需购汇买入意愿也逐渐转强，但短期美元料弱势难改，人民币预计延续易升难贬走势。

他们并表示，市场价经历快升之后渐趋稳定，但在主要经济货币政策回归正常环境下，美元疲态难改，因此对人民币多头而言，调整即是入场时机；本周流动性呈现连续净投放，但短端掉期变化不大，长端掉期在人民币升值暂缓后卖压有所下降，掉期点略有上行。

“有大行撑着，市场价继续向中间价靠拢，走势不错，但后面还得看美指，美指稳不住的话，人民币应该还是会升的，”一外资行交易员称。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.432元，上日收报6.4366元，夜盘终报 6.4369元。今日人民币兑美元中间价报6.4335元，上日为6.4372元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为90.77亿美元，上日半日为98.86亿美元。

近期德国和法国均宣布将人民币纳入外汇储备。德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周一在香港表示，该行已经决定将人民币纳入外储。几个小时候后法国央行也表示，已经持有一些人民币外储。周二又有一批欧洲央行披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划。西班牙央行称，正在考虑投资人民币；比利时央行称，已经购买了价值2亿欧元(2.445亿美元)的人民币；斯洛伐克央行也表示，已购买了人民币，但未披露数额。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三跌至三年低点，之前的反弹势头消退，因欧元摆脱德国总理梅克尔组建“大联合政府”可能性下降的影响而小幅回升。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5645元, 上日尾盘为6.5666元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4317元, 与在岸即期价差倒挂3点，上一交易日尾盘报6.4372元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4278，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8863、5.8099和8.8661。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)