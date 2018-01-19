中国汇市：人民币早盘升破6.4元至25个半月新高，强势走势料持续吸引关注

* 人民币早盘升破6.40元关口触及25个半月新高

* 中间价刷新逾25个月新高

* 流动性不佳加剧市场波动

* 短期强势走势料吸引更多关注

* 人民币汇率指数靠近去年高点

路透上海1月19日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘随中间价大涨并升破6.40元关口，触及25个半月新高，而中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出，中间价今天开得比较高，且未对昨日市场过度反应进行相应调整，刺激市场继续做多人民币意愿，短期强势走势料吸引更多关注。

他们并表示，人民币连续快升之后，市场参与交易情绪也趋于谨慎，流动性不足反过来加剧市场波动；市场价升破6.40元关口后对各方的心理冲击会上升，不排除短期升势加速的可能，需继续关注欧元、美元指数的动向。

另外，交易员并称，美指弱势持续推高人民币，人民币汇率指数也被带上去，并逐渐逼近去年高点，接下来要观察监管层是否容忍汇率指数进一步走升；有效汇率作为货币锚如果不稳定，可能加剧市场不安。

“(美元兑人民币)跌破6.4对心理层面的影响还是很大的，我感觉市场总的想法还是逢高卖美元吧，但市场流动性不好，很难做。”一外资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.09%至95.25，逼近去年11月触及的阶段高点；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子指数微升至96.23。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.3952元，上日收报6.4255元，夜盘终报6.418元。今日人民币兑美元中间价报6.4169元，上日为6.4401元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为63.25亿美元，上日半日为71.94亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五位于三年低点附近，对美国政府可能停摆的担忧，加剧了因美国收益率优势减弱而陷入的困境。美元指数周四曾一度跌至90.104，为2014年12月以来最低,今年以来该指数已下跌1.8%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.518元, 上日尾盘为6.545元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.396元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.4199元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4043，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8428、5.7699和8.9002。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)