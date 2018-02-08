中国汇市：人民币早盘受离岸带动大幅回调，调整之后仍可考虑结汇

* 人民币早盘大幅回落，中间价则续创8.11汇改来新高

* 中间价疑似逆周期过滤，CFETS指数续大升

* 离岸CNH大幅回调，带动在岸人民币下跌

* 中国贸易数据或是人民币调整的原因之一

* 调整之后仍可考虑结汇

路透上海2月8日 - 人民币兑美元即期周四早盘大幅下行，盘中一度跌回6.32元关口下方，中间价则续创8.11汇改以来新高。交易员指出，隔夜美元指数大幅反弹，今日中间价疑似继续逆周期过滤，加上市场担忧过于强势汇率可能影响出口，离岸CNH调整带动在岸人民币下跌。

他们并表示，国际股市震荡也可能在一段时间内为美指提供支持。另外中国公布的1月贸易顺差远低于市场预期，也帮助拉低人民币即期汇率，但市场仍存较大结汇意愿，该预期也会限制人民币调整空间，因此在人民币出现一定调整之后仍可考虑结汇。

早盘离岸人民币兑美元即期大幅下行,盘中跌回6.35元关口，与在岸即期价差阔至300点以上，加剧在岸汇价下跌。

“今天主要是离岸CNH下跌带动在岸的，美指走势反而比较稳，大家也在猜刚才公布的贸易数据，会增大监管层出手的可能性，流动性又不好，几个单子就打下去了。”一外资行交易员称。

另外由于近期有疑似逆周期系数持续出手，人民币汇率CFETS指数升势明显加速，周四升0.45%创近22个月新高。

中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长11.1%，进口同比增长36.9%，路透调查预估中值分别为增长9.6%和9.8%；同时，1月贸易顺差为203.4亿美元，路透预估中值为顺差541亿美元。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.313元，上日收报6.2596元，夜盘终报6.283元。今日人民币兑美元中间价报6.2822元，续创8.11汇改以来新高，上日为6.2882元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为65.69亿美元，上日半日为72.3亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四脱离近期低点，得益于欧元疲势和美债收益率上升，但对最近股市震荡的担忧令美元走势受限。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4791元, 上日尾盘为6.4396元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3474元, 与在岸即期价差为344点，上一交易日尾盘报6.3197元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2905，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.722、5.7512和8.7383。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)