中国汇市：人民币早盘围绕中间价波动，市场预期分化交投仍缺方向

* 人民币早盘略微高开后围绕中间价波动

* 中间价小跌至两周低点

* 中国工业、投资和消费数据逊于预期

* 客盘购汇需求略占上风

* 市场预期分化人民币料延续区间波动

路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期周二早盘略微高开后围绕中间价波动，中间价则小跌至两周低点。交易员表示，早盘机构试图做多人民币，但随后中国公布的工业、投资和消费数据逊于预期，客盘购汇需求略占上风；市场预期分化明显，短期人民币料难脱离当前波动区间。

他们并表示，市场交易气氛活跃，部分机构在即期和掉期市场上积极为年底成交排名努力；由于人民币双向波动已是常态，企业很难通过人民币趋势性走势来获利，而大波动时仓促入场也非良策，市场平静期是企业客户对冲汇率风险的好时机。

“交易比较活跃的时候，做点量吧，争取一个年底排名，”一中资行交易员称，“现在大家分歧也比较大，从这点看人民币也会比较稳定吧。”

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.6393元，上日收报6.6422元，夜盘终报6.6398元。今日人民币兑美元中间价报6.6399元，创两周新低，上日为6.6347元。人民币兑美元即期成交额为129.39亿美元，上日半日为114.48亿美元。

中国国家统计局公布的10月工业、投资和消费逊预期，四季度经济下行或压力加大。

全球汇市方面，美元周二在亚洲盘初因美国公债收益率上升而获得支撑，英镑止住近来跌势，之前对英国首相特雷莎梅能否留任的担忧拖累英镑下跌。

需要关注周二晚些时候欧洲央行总裁德拉吉、美联储(FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7935元, 上日尾盘为6.803元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6454元, 与在岸即期价差为61点，上一交易日尾盘报6.6559元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6422，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7524、5.8448和8.7116。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)