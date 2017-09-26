中国汇市：人民币早盘宽幅震荡，市场预期分化短期延续高弹性

* 人民币早盘宽幅震荡，中间价则创近一个月新低

* 中间价或有一定过滤，避免人民币加速下行

* 市场预期分化，短期延续高弹性

* 人民币6.62元附近结汇意愿较高

* 十九大临近人民币不大可能出现明显贬值预期

路透上海9月26日 - 人民币兑美元即期周二早盘宽幅震荡，中间价则刷新近一个月新低；交易员表示，今日中间价比市场预期的要高一些，监管层或不希望人民币快速调整引发贬值预期，盘中人民币在临近昨日低点后有结汇盘涌出，由于市场预期短期化，人民币料延续高弹性。

他们并指出，近期东北亚地缘局势较为紧张，美元有所企稳，市场对美元指数继续调整的预期下降，人民币多头小幅承压；但十九大日趋临近，预期监管层不会让人民币出现明显贬值预期，如果外部环境配合，人民币仍可能有一定的升势。

“(美元兑人民币)交易量不算很大，一个大买盘就上去了，也是配合美指反弹嘛，”一外资行交易员称，“今天(美元兑人民币)中间价和我们预期的稍微低了点，应该还是有点过滤的。”

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6146元附近，较上日贬值约201点。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.6175元，上日收报6.6205元，夜盘终报6.6189元。今日人民币兑美元中间价报6.6076元，上日为6.5945元。人民币兑美元即期成交额为121.48亿美元，上日半日为106.77亿美元。

全球汇市方面，日圆周二持坚，因美朝口水战升级，朝鲜半岛紧张局势重燃；欧元兑美元则在四周低点附近挣扎。目前市场也等待美联储主席叶伦讲话提供线索。她将于1645GMT在克利夫兰就“通胀、不确定性和货币政策”发表演说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.754元, 上日尾盘为6.7535元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6112元, 与在岸即期价差倒挂63点，上一交易日尾盘报6.6106元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6212，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8517、5.9334和8.9269。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)