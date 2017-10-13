中国汇市：人民币早盘小升十九大前气氛偏多，9月贸易数据向好提供一定支撑

* 人民币早盘小幅走升，盘中一度创三周高位

* 中间价则小幅走弱

* 盘中未有大行指引方向，人民币做多情绪升温

* 中共十九大召开在即，人民币料宽幅走稳

* 9月贸易数据向好支撑人民币

路透北京10月13日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅走升，盘中一度升至6.5732，为9月22日以来新高，无视今日中间价小幅调整。交易员表示，国际美元和欧元都没有太大动静，这两天人民币与美指联动性也驱弱，人民币主要受到中国十九大召开前做多情绪的影响，而新出炉的中国9月贸易数据向好，也给人民币汇价提供一定支撑。

他们指出，离岸和在岸人民币市场这个阶段做多的预期很一致，今天早上开盘前离岸走升一波，一定程度支撑在岸价格，不过幅度都比较有限。此外，市场仍预期10月中旬应该会有季节性客盘购汇力道出现，人民币料宽幅走稳。

“跟十九大有关系吧，大家觉得这个时候（美元）应该往下走，自营开仓也都是往这个方向开，预期很一致。”一中资交易员指出。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.5796元，上日收报6.5888元，夜盘终报6.5882元。今日人民币兑美元中间价报6.5866元，上日为6.5808元。人民币兑美元即期成交额为129.01亿美元，上日半日为103.92亿美元。

中国海关总署周五公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，进口同比增长18.7%，路透调查预估中值分别为8.8%和13.5%。9月贸易顺差为284.67亿美元，路透预估中值为顺差395亿美元。经季节性调整后，中国9月出口同比增长5.9%，进口增长13.6%。

中国共产党第十九次全国代表大会于下周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子，因而备受瞩目。

全球汇市方面，美元周五在亚洲盘初持稳，周线料将下跌，投资人等候美国通胀数据以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会维持其今年再次升息的计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.725元, 上日尾盘为6.7275元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5715元, 与在岸即期价差倒挂81点，上一交易日尾盘报6.5792元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5796，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7964、5.87和8.7361。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)