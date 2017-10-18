中国汇市：人民币早盘小升无视中间价调整，中共十九大开幕汇市运行平稳

* 人民币早盘小升，中间价则跌逾百点

* 月中实需购汇仍不少

* 关注中共十九大会议会否有影响力的消息

* 流动性较之前明显充裕，短期人民币料延续宽幅波动

路透上海10月18日 - 人民币兑美元即期周三早盘小幅上行，中间价则跌逾百点。交易员表示，昨日国际美元指数续升，打压人民币中间价；今日中共十九大召开，不少交易员亦关注会议会否有影响力的消息，由于月中实需购汇仍不少，短期人民币料延续宽幅波动。

他们并指出，今早市场流动性较之前明显充裕，双边点差大部分时间都在5个点左右，估计在会议持续期间，除非外部出现明显变动，人民币稳定性较之前会有所提高。另外，昨日美国财政部公布的半年度汇率政策报告亦对人民币的影响有限。

“今早(美元兑人民币)开盘开得比较高，然后大家积极做多人民币，以实际行动喜迎十九大。”一中资行交易员称，“大家也在等（是否）有影响力的消息。”

十九大正式召开前夕，中国人民银行副行长潘功胜周三表示，近段时间人民币汇率比较稳定，而且能够看到汇率是市场化推动的。央行已基本上退出常态化的市场干预，十九大后人民币汇率会有一个更稳定的基础。

中国共产党十九大会期为10月18日-24日。

北京时间11:20，人民币兑美元即期报6.6107元，上日收报6.616元，夜盘终报6.625元。今日人民币兑美元中间价报6.5991元，上日为6.5883元。人民币兑美元即期成交额为126.5亿美元，上日半日为133.22亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三上升，投资者猜测美国总统特朗普将选择一个比现任美联储(FED)主席叶伦更鹰派的人选来接任。

而美国政府周二未将中国列为汇率操纵国，但在总统特朗普计划中的访华前夕仍对中国政府的经济政策持批评态度。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7595元, 上日尾盘为6.759元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6037元, 与在岸即期价差倒挂70点，上一交易日尾盘报6.6079元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.611，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.783、5.893和8.7226。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)