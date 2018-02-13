中国汇市：人民币早盘小幅走升，美指若能站稳90或推动汇价回调

* 人民币小幅走升，而中间价大幅走贬246点

* 美元指数仍是当前市场参考的最关键的锚

* 机构止盈止损减仓过年

* 市场期待美国周三公布的通胀数据对市场的指引

路透上海2月13日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅走升，而中间价大幅走贬246点，创2月8日以来新低。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，对境内美元有所支撑，结购汇还相对比较均衡，而部分机构止盈止损以在年前保持较低仓位，推升汇价。

他们并表示，美指是当前汇市的关键锚，市场对美指是否能持续稳定在90上方关注度较大，因为前期人民币升值有些矫枉过正，市场期待一轮回调，而这一轮回调的基础就在于美指能稳住，市场期待周三美国公布通胀数据，以进一步判断美元走向。

“客盘也瞄得很紧，结汇的还不少，...不过美元修复的动力也在明显增强。”一中资行交易员称。

这两天美元相对企稳，人民币兑美元市场的参与者预期比较一致，行情波动率比较大，这也吸引不少机构和自营盘进场博取收益。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.3277元，上日收报6.329元，夜盘终报6.3268元。今日人民币兑美元中间价报6.3247元，上日为6.3001元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为45.73亿美元，上日半日为67.85亿美元。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌0.58%至96.59；SDR篮子指数跌至97.57，BIS篮子指数跌至99.08。

全球汇市方面，美元周二下滑，因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象，令投资者风险偏好回升并将美元置于防御态势，因市场对美债收益率优势减弱感到担忧。美元指数报90.142，周一下跌0.26%并远离上周四触及的半个月高位90.569。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4635元, 上日尾盘为6.4549元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3301元, 与在岸即期价差为41点，上一交易日尾盘报6.3243元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3297，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7816、5.8252和8.7611。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)