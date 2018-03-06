中国汇市：人民币早盘小幅震荡，期待两会指引市场大方向

* 人民币小幅震荡，中间价小幅走升

* 美指仍影响人民币日内波动的主要力量

* 两会期间料小幅震荡，尚未看到引发大波动的因素

* 市场人士指出两会将提供市场中长期的风向标

路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅震荡，波幅狭窄，中间价小幅上涨。交易员指出，市场略偏购汇，美指动向仍是人民币日内波动的主要影响因素，短期看美指仍有反弹动力，人民币料承压；不过市场亦相当关注两会动向，希望从中获得汇市波动的中长期风向标。

他们并表示，全球贸易战疑云继续削弱美指反弹动力，加上外围市场诸多不确定性，美指走向并不明朗；中国两会正在进行，汇市情绪偏稳定，市场预期在当前尚未看到引发大波动的因素，两会期间汇市料延续小幅震荡。

“目前看，两会这边还没有指明方向，短期稳定为主，...日内波动就看美指了，不过两会是最大的风向标，会定下未来市场的大的基调，我们每天都特别关注。”一外资行交易员称。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.3404元，上日收报6.3406元，夜盘终报6.3419元。今日人民币兑美元中间价报6.3386元，上日为6.3431元。人民币兑美元即期成交额为93.67亿美元，上日半日为108.88亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二微升，贸易战疑虑消退带来支撑。之前美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，引发对贸易战的担忧。美元兑日圆上周尾段跌至16个月低位，因特朗普宣布他的征税计划后，有关爆发贸易战的疑虑打压市场。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.468元, 上日尾盘为6.464元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3395元, 与在岸即期价差倒挂9点，上一交易日尾盘报6.3338元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3408，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8313、5.9587和8.7786。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)