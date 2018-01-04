中国汇市：人民币早盘小贬稳在6.50附近，因美数据和美联储纪要提振美指

* 人民币早盘小幅贬值稳定在6.50附近

* 中间价回落，脱离20个月新高

* 美国经济数据和美联储纪要提振美指

* 人民币短期仍在区间波动

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期周四早盘跟随中间价小幅走弱，中间价则脱离20个月高点。交易员指出，之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹，提振客盘购汇情绪，令近期累积的人民币强势预期有所弱化，汇价亦回稳到6.50附近，预计人民币短期仍在区间波动。

他们并指出，人民币汇价大幅上涨或者下跌的可能性都比较小，美指虽然短期利好，但欧元区经济数据也非常靓丽，综合对人民币汇率的影响反而不太好说，而考虑到中国已出炉的PMI等宏观数据也好于预期，短期人民币汇率上涨空间略大。

“美指上来了，加上美联储纪要对美元利好，市场对3月预期加息看法不一样了，”一中资行交易员称，人民币这一波升值过多了，也应该回调一下。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.5078元，上日收报6.5017元，夜盘终报6.5005元。今日人民币兑美元中间价报6.5043元，上日为6.492元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为92.5亿美元，上日半日为99.59亿美元。

中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国2017年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。

全球汇市方面，美元周四延续涨势，之前乐观的美国经济数据以及偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录帮助美元摆脱了近来的颓势。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6405元, 上日尾盘为6.6277元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5043元, 与在岸即期价差倒挂35点，上一交易日尾盘报6.4955元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5067，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.82、5.7774和8.7976。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)