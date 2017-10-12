中国汇市：人民币早盘小跌无视美元弱势，实需购汇限制人民币上行

* 人民币早盘小幅调整，中间价则升至9月20日来新高

* 实需购汇较多，而美元调整影响未显现

* 掉期和即期联动性较高，估计是远期结汇影响

* 中共十九大召开在即，人民币升贬料较有限

路透上海10月12日 - 人民币兑美元即期周四早盘小幅调整，但中间价继续小升并创9月20日来新高。交易员表示，昨日美元指数仍呈跌势，但这两日客盘实需购汇需求较多，使得人民币与美指联动减弱；而且由于中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料较为有限。

他们并指出，近期掉期和即期联动性较高，估计是人民币反弹导致远期结汇需求增多，而大行需要在掉期市场和即期市场上对冲风险，导致境内美元掉期卖压略有上升，而即期的购汇需求也因此提前释放。

“离岸跌了一些，另外这两天境内购汇需求确实较多，有大购汇的情况下，美元指数的影响力自然下降。”一中资行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.591元，上日收报6.5887元，夜盘终报6.5882元。今日人民币兑美元中间价报6.5808元，创9月20日来新高，上日为6.5841元。人民币兑美元即期成交额为129.01亿美元，上日半日为103.92亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四触及两周低点，此前美联储(FED)公布最新会议记录显示，部分美联储官员仍担心通胀持续低迷。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7365元, 上日尾盘为6.7275元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5827元, 与在岸即期价差倒挂83点，上一交易日尾盘报6.574元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5952，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8313、5.8674和8.7399。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)