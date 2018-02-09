中国汇市：人民币早盘微幅小升，中国通胀数据符合预期对市场影响甚微

* 人民币早盘微幅小升

* 中间价大幅下跌0.59%，创13个月最大单日跌幅

* 离岸CNH快速走升，推动在岸结汇热情

* 中国通胀数据符合预期对市场影响甚微

* 汇价短期或趋稳，寻求新的平衡区间

路透北京2月9日 - 人民币兑美元即期周五早盘微幅小升，中止昨日暴跌势头，亦无视中间价大幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。交易员指出，隔夜美指企稳在90上方，离岸人民币早盘加速走升，带动在岸市场上扬，而客户亦仍在抓紧机会结汇，而中国公布通胀数据符合预期，对汇市影响甚微。

他们并表示，虽然市场美元空头的获利了结盘仍有，但同时也是客户抓紧结汇的好时机，汇价短期或趋稳，以寻求新的平衡区间；临近春节，客盘成交意愿都比较淡，不少企业已经放假。而在当前成交量相对较小的情况下，外汇交易新系统磨合期亦一定程度加剧市场波动，点差放大。

早盘离岸人民币兑美元即期快速走升,盘中一度升至6.3386，较上日收盘大涨292点，大幅缩小与在岸即期价差。

“很多机构还在搞系统，有的机构的授信还没有搞好很大程度上会影响交易量，估计得影响一半吧，...点差扩大了，容易询不到价格。”一外资行交易员称。

北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.325元，上日收报6.326元，夜盘终报6.3185元。今日人民币兑美元中间价报6.3194元，暴跌372点，上日为6.2822元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为51.65亿美元，上日半日为65.69亿美元。

中国国家统计局周五公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致，为去年7月以来最低水准。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.3%，略低于路透调查预估中值4.4%，为2016年11月以来的最低。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日跌0.55%至96.92；SDR篮子指数跌至97.68，BIS篮子指数跌至99.36。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.313元，上日收报6.2596元，夜盘终报6.283元。今日人民币兑美元中间价报6.2822元，续创8.11汇改以来新高，上日为6.2882元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为65.69亿美元，上日半日为72.3亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫，推动资金纷纷涌向避险货币。冒险意愿恶化及波动性上升，也意味着许多市场人士现在不得不结清当前仓位，而不是建立新仓。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.486元, 上日尾盘为6.5元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3508元, 与在岸即期价差为258点，上一交易日尾盘报6.3678元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.328，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7575、5.815和8.8207。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)