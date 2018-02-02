中国汇市：人民币早盘放量上行创8.11汇改来新高，交投热情升温

* 人民币早盘放量上行，与中间价均创2015年8月11日以来新高

* 今日中间价未见明显过滤，监管层仍容忍升值

* 短期料延续易升难贬走势

* 市场参与热情上升流动性转好

路透上海2月2日 - 人民币兑美元即期周五早盘放量上行，盘中短暂升破6.28元关口，与中间价双双刷新2015年8月11日汇改以来高点。交易员指出，今日中间价未有明显过滤迹象，估计监管层仍将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。

他们并称，早盘人民币升破6.28关口后市场参与热情上升，流动性转好，半日成交较本周半日均值增逾八成；市场仍在押注欧洲央行货币政策正常化，如果稍晚美国非农就业数据低于预期，可能会加剧欧元上行，人民币也可能继续走强。

“还是跟着美指走，流动性好一点，大家参与积极性也上来了，”一中资行交易员称，“现在美元没有底，美元/人民币也看不到底。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.03%至96.28，继续靠近2016年6月6日的96.43阶段高点。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.2821元，最高触及6.2772元，上日收报6.296元，夜盘终报6.2965元。今日人民币兑美元中间价报6.2885元，上日为6.3045元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为86.87亿美元，上日半日为50.35亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。指标10年期美国公债收益率周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来最高水准。

香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2873元，盘中触及6.2773元，亦创2015年8月11日以来新高，与在岸即期价差为52点，上一交易日尾盘报6.2895元。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.41元, 上日尾盘为6.4099元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2848，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8534、5.7319和8.9587。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)