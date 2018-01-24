中国汇市：人民币早盘放量升至近26个月新高，逢低购汇需求缓和升势

* 人民币早盘续升，并与中间价均创近26个月新高

* 美指跌破90关口，人民币料难改偏强走势

* 市场结汇需求未见恐慌

* 单边走势考验监管政策定力

路透上海1月24日 - 中国人民币兑美元即期周三早盘放量续升，盘中一度劲升近200点，与中间价均创近26个月新高。交易员指出，美指持续下行盘中并跌破90关口，但市场结售汇情绪并未因此恐慌，反而逢低购汇需求略有回升，缓解了人民币升势，但短期人民币料难改偏强走势。

他们并表示，美指频频下行而人民币稳步走高，如此单边走势也考验监管的政策定力，近期市场对监管可能出手的传言越来越多；但和其他主要币种相比，人民币兑美元的反应仍较合理，并不需要过分担忧。

“美元真的太弱了，...市场已经比较成熟了，没看到恐慌结汇，到这个位置附近购汇需求有点起来了，（美元兑人民币）跌势不知道会不会慢下来，”一中资行交易员称。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.39元，盘中触及6.3850元，创2015年12月4日来新高，上日收报6.4042元，夜盘终报6.4084元。今日人民币兑美元中间价报6.3916元，亦创2015年12月4日来新高，上日为6.4009元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为79.22亿美元，上日半日为61.14亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三触及四个月低点，随着全球主要央行迈向削减刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5205元, 上日尾盘为6.5272元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3911元, 与在岸即期价差为11点，上一交易日尾盘报6.3983元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3968，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8743、5.8166和8.9771。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)