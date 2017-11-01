中国汇市：人民币早盘放量小升至近两周高点，等待美联储决定公布

* 人民币早盘随中间价放量小升至近两周高点

* 美联储利率决议公布在即外部市场相对平稳

* 月初时点购汇需求相对较少

* 因流动性紧张导致的结汇需求暂时消退

* 短期人民币料延续宽幅波动

路透上海11月1日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量小升至近两周高点，中间价亦升近百点至6.63元。交易员表示，国际市场整体平稳静待美联储利率决议，月初时点购汇需求相对较少，下行压力并不大，若美指表现平稳预计人民币仍将维持6.6-6.65元区间宽幅波动。

他们并表示，跨月之后银行间流动性紧张状况缓解，因流动性导致的结汇需求暂时消退，但这种影响不排除后续再度出现可能；稍晚美联储公布的本月利率决议料维持不变，而随后的美国税改计划若能落地，可能刺激美元指数反弹，外部环境变化可能会施压人民币。

“月初实需购汇需求相对没那么多，人民币有反弹的可能，到月中可能贬值的压力会大一些”一中资行交易员称，“当然中美利差摆在那，人民币大跌基本不可能。”

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.624元，上日收报6.6272元，夜盘终报6.634元。今日人民币兑美元中间价报6.63元，上日为6.6397元。人民币兑美元即期成交额为149.19亿美元，上日半日为100.34亿美元。

全球汇市方面，美元周三小涨，投资者静候美联储(FED)为期两日的会议在今日稍晚公布政策决定，以期从中寻找未来收紧政策的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.781元, 上日尾盘为6.7852元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.628元, 与在岸即期价差为40点，上一交易日尾盘报6.6324元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6284，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7098、5.8216和8.7987。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)