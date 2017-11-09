中国汇市：人民币早盘放量小升，中国通胀数据和中美首脑会谈影响有限

* 人民币早盘放量小升，中间价则微跌

* 中美首脑会谈对市场影响有限

* 中国通胀数据略超预期

* 短期或仍延续区间双向波动

路透上海11月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘放量小升，中间价则小幅调整，市场整体波动仍较温和。交易员表示，由于美元指数表现平稳，人民币汇率亦缺乏方向；中美首脑会谈和略超预期的中国通胀数据对市场影响有限，客盘结售汇亦整体均衡，短期或仍延续区间双向波动。

他们并称，中国经济整体平稳，内部因素影响更多来自时点的结售汇变化情况。中期看，外部美元指数走势不确定性是影响人民币走向主要因素；当然只要波动能合理解释，并不需要太紧张。

“近期中国数据都还可以，更多的不确定还是在美国那边，税改怎么落地，市场影响还是很大。”一外资行交易员称，“暂时不做判断，看人民币到底往哪个方向突破再说。”

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅与上月持平。从整体来看，通胀或略存压力，但整体温和平稳，货币政策难有放松。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.631元，上日收报6.6343元，夜盘终报6.6317元。今日人民币兑美元中间价报6.6325元，上日为6.6277元。人民币兑美元即期成交额为165.95亿美元，上日半日为138.78亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四小幅上涨，但对总统特朗普税改计划可能被推迟的担忧令美元短期前景蒙阴。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.785元, 上日尾盘为6.782元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6328元, 与在岸即期价差为18点，上一交易日尾盘报6.631元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6267，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6839、5.8099和8.6967。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)