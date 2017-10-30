中国汇市：人民币早盘放量小升，市场缺乏指引机构趁机做大成交量

* 人民币早盘小升，中间价则微跌

* 市场缺乏指引，人民币亦缺乏方向

* 机构积极做大成交量，争取年底排名

* 人民币维持区间宽幅波动概率偏大

路透上海10月30日 - 人民币兑美元即期周一早盘放量小升，中间价则微跌。交易员表示，由于外部欧美政治均存较大不确定性，缺乏指引下境内银行间交易也暂时无意选择方向，在市场波动相对稳定时部分机构开始积极做大成交量，争取年底排名。

他们并表示，目前看美国年底加息和税改等相对中期的利好可能会支持美元指数保持相对强势；对人民币而言，预计市场仍会大方向参考美指表现，而且下月初美国总统特朗普将访华，人民币料不会出现明显的跌势，维持区间宽幅波动概率偏大。

“最近大家操作感觉并不以盈利为目的，年底到了争取一下排名，”一中资行交易员称，“短期还是不应该看跌人民币，这周美国通俄门又开始炒起来了，估计会抵消税改等对美元的利好。”

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.6453元，上日收报6.6528元，夜盘终报6.6515元。今日人民币兑美元中间价报6.6487元，上日为6.6473元。人民币兑美元即期成交额为148.24亿美元，上日半日为96.93亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一徘徊在近三个月高位；欧元则在整理跌势，此前欧洲央行政策决议及西班牙加泰罗尼亚动荡局势导致欧元创下年内最大单周跌幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7945元，上日尾盘为6.805元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6448元，与在岸即期价差倒挂5点，上一交易日尾盘报6.6508元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6447，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.714、5.8475和8.7305。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)