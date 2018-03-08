中国汇市：人民币早盘放量微跌，中国2月出口数据向好影响有限

* 人民币放量微跌，中间价则小升

* 美指延续区间震荡，客盘亦缺乏方向

* 关注晚间欧洲央行利率决议

* 当前点位人民币可上可下，短期料不会摆脱区间

路透上海3月8日 - 人民币兑美元即期周四早盘放量小跌，有效波幅继续收窄，中间价则小升。交易员指出，外部美指延续区间震荡，客盘亦缺乏方向，自营机构也相对谨慎，等待晚间欧洲央行利率决议，当前点位人民币可上可下，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

他们并表示，全球贸易战疑云加上欧洲央行会否调整前瞻指引等存一定不确定性，在晚间欧洲央行利率决议前，市场观望气氛较浓；而今早中国海关公布的2月出口增速创三年最高，但市场反应平静，且关注周五中国央行周小川的记者会。

“市场比较清淡，没明确方向，大家也比较谨慎，看的多一些，”一外资行交易员称。

针对贸易战问题，中国外交部长王毅周四回应称，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。

中国以美元计价2月出口同比增长44.5%，远高于13.6%的路透调查预估中值，且创下2015年2月以来最高增速；当月贸易顺差337.43亿美元，仍居高位。

北京时间12:35，人民币兑美元即期报6.327元，上日收报6.3229元，夜盘终报6.3206元。今日人民币兑美元中间价报6.3239元，上日为6.3294元。人民币兑美元即期成交额为115.09亿美元，上日半日为96.91亿美元。

全球汇市方面，美元周四扳回失土，劳动力市场乐观数据，以及白宫称加拿大和墨西哥等其他国家可能得到美国进口钢铝征税计划的豁免，这令美元获得喘息。今日欧洲央行(ECB)管理委员会召开会议，之后宣布利率决定并召开记者会。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4517元, 上日尾盘为6.4465元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.323元, 与在岸即期价差倒挂40点，上一交易日尾盘报6.3217元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3308，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8503、5.9673和8.8015。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 乔艳红)