中国汇市：人民币早盘暴涨约600点创近27个月新高，流动性不足加剧波动

* 人民币早盘缩量飙升，创近27个月新高

* 中间价创逾26个月新高

* 美指跌破89关口，人民币强势依然

* 市场观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动

* 重点关注监管政策会否发生变化

路透上海1月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘缩量劲扬，一度飙升近600点至6.3280元，创近27个月新高；中间价亦至逾26个月新高。交易员指出，美国财长欢迎美元贬值言论继续拉低美元指数，人民币受此影响强势上行，但由于观望情绪浓厚，流动性不足加剧市场波动。

他们并表示，美财长言论正好契合市场一边倒做空美元思路，加剧了美元弱势，目前并未有美元企稳迹象，从定价机制看，人民币也会延续强势；接下来需要重点关注监管政策，是否会认为当前市场波动已经偏离基本面，需要进行逆周期调节。

“流动性太差了，市场稍微卖一点(美元)，直接询不到价了，”一中资行交易员称，“没政策出来，这种趋势是刹不住的，大家都往一边做，做到死，除非监管来扭。”

另一外资行交易员则认为，年初至今人民币已升近3%，这可以算是春节前的福利了，“要出国的可以购汇了。”

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.3312元，最高触及6.3280元创2015年11月2日来新高，上日收报6.3875元，夜盘终报6.359元。今日人民币兑美元中间价报6.3724元，创2015年11月13日来新高，上日为6.3916元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为45.82亿美元，上日半日为79.22亿美元。

香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3275元, 与在岸即期价差倒挂37点；最高一度涨251点至6.3253元，上一交易日尾盘报6.3504元。海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4485元, 上日尾盘为6.4735元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。

美元严重贬值会使进口成本上升，进而导致贸易逆差膨胀并最终伤害美国经济。而如果美元进一步疲软损及美国投资，外资也会从美国撤离。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3389，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8731、5.81和9.0425。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)