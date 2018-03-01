中国汇市：人民币早盘续随中间价小跌，结汇需求限制调整空间

* 人民币早盘续随中间价小跌

* 美指强势遭遇结汇需求，人民币调整空间有限

* 短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间

路透上海3月1日 - 人民币兑美元即期周四早盘续随中间价小跌，但6.345元附近结汇需求仍不少。交易员指出，美联储持续升息预期小幅提振美元指数至六周高点，但客盘结汇需求继续限制人民币调整空间，短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

他们并表示，受逢高结汇需求影响，在美指反弹时人民币表现明显偏强，若美指续升，不排除人民币向6.36元阶段低点靠近的可能；但预期美指整体反弹空间较为有限，因此人民币整体料无虞。“（接下来）还是要看美元吧，如果美指继续上，(美元兑)人民币也会跟上，央妈早不管了，市场会自发稳定的，”一中资行交易员称。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.339元，上日收报6.3335元，夜盘终报6.324元。今日人民币兑美元中间价报6.3352元，上日为6.3294元。人民币兑美元即期成交额为103.14亿美元，上日半日为93.7亿美元。

全球汇市方面，美元周四持坚。美联储(FED)主席鲍威尔对美国经济持乐观看法，升高利率鹰派气势，打击全球股市下滑后，美元获得支撑。欧元情况截然不同，欧元区通胀数据温和，削弱对欧洲央行缩减刺激的预期，欧元兑美元因而跌至五周低点。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.468元, 上日尾盘为6.458元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3383元, 与在岸即期价差倒挂7点，上一交易日尾盘报6.3292元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3429，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7322、5.9426和8.7212。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 张喜良)