中国汇市：人民币早盘缩减跌幅脱离一个月新低，美指反弹提振购汇

* 人民币早盘与中间价均创一个月新低

* 中间价或有一定过滤，避免人民币加速下行

* 美联储升息预期及税改进程加剧提振美元多头

* 本周后续跌势料趋缓

路透上海9月27日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价均创一个月新低后缩减跌幅，盘中一度跌破6.64元关口。交易员表示，美联储主席叶伦表态提振美元多头人气，但为避免人民币过快下跌刺激贬值预期，今日监管层疑似继续过滤中间价，预计本周后续跌势将趋缓。

他们并表示，月末和国庆节长假临近，实需购汇较多，而短期美元指数可能企稳反弹的预期也令人民币承压；但从中期看，人民币已提前消化了部分美联储缩表和加息因素，另外中共十九大召开在即，预计跌速将较之前放缓，空间也会收窄。

“短期看美元还是有利多的，还是做多美元胜算大。但这两天人民币日间贬值速度明显慢下来，感觉继续下跌空间应该不大，毕竟过了节就是大会（十九大）了，”一中资行交易员称。

另一银行外汇分析师指出，本周美国总统特朗普推行的税改计划可能在国会获得通过，这也可能提振美元多头人气，或不利人民币企稳；但就算美元反弹加速，监管层料也会通过人民币汇率指数来吸收部分压力，确保人民币跌势不会失控。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.6339元，盘中一度跌至6.6422元的一个月新低，上日收报6.6305元，夜盘终报6.64元。今日人民币兑美元中间价报6.6192元，上日为6.6076元。人民币兑美元即期成交额为104.58亿美元，上日半日为121.48亿美元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6291元附近，较上日贬值约215点。

全球汇市方面，美元周三受到美联储(FED)主席叶伦称需要继续升息的讲话支撑；欧元则维持疲态，受周末德国大选带来的政治不确定拖累。美国利率期货价格暗示，美联储12月升息的机率约为70%，周一时接近60%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.777元, 上日尾盘为6.7765元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.627元, 与在岸即期价差倒挂69点，上一交易日尾盘报6.6299元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6373，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8246、5.9055和8.9198。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)