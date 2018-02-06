中国汇市：人民币早盘缩减跌幅，美指企稳无碍市场结汇操作

* 人民币早盘低开后缩减跌幅，中间价则小跌

* 市场结汇需求仍较多，限制人民币调整空间

* 美指企稳转强，逆周期因子有望继续出现

* 人民币汇率指数短期仍有一定上行空间

路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期周二早盘低开后缩减跌幅，中间价则小幅下行，成交量较昨日有所放大。交易员指出，隔夜美元指数明显反弹，今日中间价跟随调整，但由于市场结汇需求仍较多，限制了人民币调整空间，除非有大额购汇，短期人民币料难改易升难贬走势。

他们并称，短期美元似乎有企稳迹象，但全球股市大跌带来的避险需求持续影响会否成为新的关注点还不好判断；目前结汇需求导致市场价持续偏强，逆周期因子过滤可能会继续推升人民币CFETS指数。

“美指有点掉头向上的感觉，美元/人民币还是被结汇(需求)压着，”一外资行交易员称，“感觉要大行来几笔大购汇，美元/人民币实需购汇才会出来。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至96.83，续创2016年6月3日以来新高。

北京时间12:32，人民币兑美元即期报6.293元，上日收报6.2927元，夜盘终报6.294元。今日人民币兑美元中间价报6.3072元，上日为6.3019元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为61.1亿美元，上日半日为38.5亿美元。

全球汇市方面， 美元周二持于高位，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者削减对较高风险资产的敞口，并买入相对安全的美元。分析师亦表示，美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.431元, 上日尾盘为6.4355元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3038元, 与在岸即期价差为108点，上一交易日尾盘报6.312元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.295，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7889、5.7935和8.7876。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)