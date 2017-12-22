中国汇市：人民币早盘缩量上行短期料大概率持稳，谨防流动性不足冲击

* 人民币震荡上升，中间价则小跌

* 结售汇相对均衡，整体流动性较差

* 成交量萎缩较明显，人民币料大概率持稳

路透上海12月22日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡上行，中间价则小幅调整。交易员指出，市场经历两日宽幅波动后重新恢复平静，结售汇也相对均衡，但圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，成交量出现萎缩，短期人民币大概率仍以稳定为主。

他们并指出，临近年末偶发因素导致市场大幅波动的可能性仍在，机构自营平稳跨年意愿较强，预计在接下来时间流动性可能进一步下降；而离岸人民币流动性需求仍较大，隔夜HIBOR拆借利率升至2.30583%的近一个月高点。

“现在看市场挺稳的，但是年底时间点有MPA（宏观审慎评估）考核等原因，比较特殊，加上流动性不太好，不好说是不是会又动起来。”一中资行交易员称。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.5723元，上日收报6.5858元，夜盘终报6.5855元。今日人民币兑美元中间价报6.5821元，上日为6.5795元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为69.18亿美元，上日半日为91.42亿美元。

全球汇市方面，美元周五小升，但周线仍可能下跌；欧元则下挫，因此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，这对马德里当局造成打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.719元, 上日尾盘为6.7175元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5678元, 与在岸即期价差倒挂45点，上一交易日尾盘报6.5647元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5788，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7977、5.8058和8.8055。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)