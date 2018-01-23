中国汇市：人民币早盘缩量小升，结汇需求较多短期料仍易升难跌

* 人民币早盘缩量小升，中间价则创逾25个半月新高

* 美指低位震荡小幅提振市场购汇情绪

* 结汇需求仍较多，短期人民币料易升难跌

* 人民币汇率指数创20个月新高

路透上海1月23日 - 中国人民币兑美元即期周二早盘缩量小升，盘中大部分时间在强于6.4元上方交投，中间价则创逾25个半月新高。交易员指出，近期美元指数低位宽幅震荡，对提振市场购汇情绪起到一定帮助，但目前客盘仍略偏结汇，短期料延续易升难跌走势。

他们并表示，人民币汇率指数创出20个月新高，从这个角度看人民币非常强势，而随着监管对汇市波动容忍度大幅上升，只要是正常波动，就很难见到大行维稳影子，因此继续猜测市场顶底和监管是否会出手所面临的成本会不断增加。

“有些购汇慢慢出来，但整体还是偏结汇的，情绪上的改变还需要慢慢来.”一中资行交易员称，“别猜央妈心思了，该怎么着怎么着才是正确的。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至95.43，创2016年6月27日以来新高。

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.4元，上日收报6.4036元，夜盘终报6.405元。今日人民币兑美元中间价报6.4009元，上日为6.4112元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为62.83亿美元，上日半日为82.18亿美元。

全球汇市方面，美元缩减一些跌幅，此前美国参议员达成协议以解除三天来美国政府关门局面，但美元指数仍陷于三年低位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5285元, 上日尾盘为6.5272元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3998元, 与在岸即期价差倒挂2点，上一交易日尾盘报6.4028元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3976，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8443、5.7713和8.9497。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)