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中国汇市：人民币早盘缩量逼近6.48元，强势欧元助中间价再创20个月新高
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January 5, 2018 / 4:31 AM / a day ago

中国汇市：人民币早盘缩量逼近6.48元，强势欧元助中间价再创20个月新高

2 分钟阅读

* 人民币早盘缩量逼近6.48关口，中间价再创20个月新高

* 流动性不佳，日内点差明显扩大

* 欧元强势抵消乐观的美国数据，亦助人民币走升

* 短期人民币料震荡偏升值

路透北京1月5日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘缩量走升，开盘突破6.49关口后一路逼近6.48，创下四个月最高水准；中间价则再创20个月新高。交易员指出，在欧元强势支撑下，隔夜美指趋弱，人民币做多情绪上升，今日早盘离岸人民币率先走强并升破6.48，带动在岸汇价走强。

他们指出，早盘主要受CNH的强势推动，境内客盘成交还算均衡，没有明确的方向，只是流动性缩窄，点差明显扩大，日内波动加剧，半日成交不足80亿美元；而考虑到美指明显呈现疲弱态势，而欧元区和中国经济数据向好，估计短期人民币震荡偏升值。

“流动性不是很好，价差比较大了，有十几个点，还是属于跟去年年底相对清淡的行情有点像了，”一中资行交易员称。

北京时间12:12，人民币兑美元即期最新报6.4812元，今日开盘报6.4810，盘中最高触及6.4804，为去年9月8日以来最高水准；上日收报6.4968元，夜盘终报6.494元。

今日人民币兑美元中间价报6.4915元，升128点创2016年5月3日来新高，上日为6.5043元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为79.76亿美元，上日半日为92.5亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.614元, 上日尾盘为6.6275元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4773元, 与在岸即期价差倒挂39点，上一交易日尾盘报6.4905元。

根据路透调查中的大多数外汇分析师的预测，美元的困难处境预计在2018年将会缓解，但尚未结束。美元刚刚录得14年来最糟糕的年度表现。去年美元开局强劲，受到当选总统特朗普的减税和基础设施支出承诺的支撑。不过，美元到年底时却下跌了10%。

全球汇市方面，美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的时间不长。

“美元在接下来的一年将保持在下行轨道，”CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jeremy Stretch表示。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4852，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8289、5.7474和8.7942。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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