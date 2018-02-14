中国汇市：人民币早盘走升但成交淡静，节前购汇需求降温助涨汇价

* 人民币小幅走升，而中间价大幅走贬181点

* 美指未站稳90上方，推升结汇情绪

* 节前购汇需求降温，成交淡静

* 春节后人民币仍看涨

路透上海2月14日 - 人民币兑美元即期周三早盘走升，而中间价大幅走贬181点，创1月26日以来新低。交易员指出，今天是春节前最后一个交易日，成交比较淡静，美指未能站稳90上方，继续支撑人民币多头情绪；而出口商节前购汇付款等季节性因素在春节前最后一个交易日明显降温，亦支撑汇价走升。

他们并表示，市场期待周三美国公布通胀数据，以进一步判断美元方向，加上春节长假将至，美指走势有很大不确定性，机构均减仓过年，不过市场仍普遍预期人民币节后继续走强概率高。

“节前购汇需求比较旺盛，，明显这一周购汇特别多，部分进口商需要在节前汇出去，今天客盘没有了，很少了，市场就和缓一些，人民币就反弹了一些，”一外行交易员指出。

他们并认为，年后人民币走势的关键是美指的走向，属于完全不可控的因素，除非美元强势走升，否则人民币仍维持强势。

北京时间11:27，人民币兑美元即期报6.3379元，上日收报6.344元，夜盘终报6.34元。今日人民币兑美元中间价报6.3428元，上日为6.3247元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为43.19亿美元，上日半日为45.73亿美元。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日跌0.49%至96.12；SDR篮子指数跌至97.02，BIS篮子指数跌至98.55。

全球汇市方面，美元兑日圆周三下滑至15个月低点，在美国今日稍晚关键的通胀数据出炉前，投资者仍心有不安，凸显近期股市剧烈波动后冒险情绪仍脆弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4645元, 上日尾盘为6.466元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3304元, 与在岸即期价差倒挂75点，上一交易日尾盘报6.333元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3321，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8452、5.9109和8.817。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)