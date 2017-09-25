中国汇市：人民币早盘走贬百点但在6.61寻获支撑，汇价短期料宽幅波动

* 人民币早盘走贬百点，因中间价走弱带动

* 中间价未显示明显监管意图

* 购汇偏多，但在6.61左右有支撑

* 人民币汇价短期料宽幅波动

路透北京9月25日 - 人民币兑美元即期周一早盘走贬约百点，因中间价走弱；交易员表示，隔夜美元走升带动人民币趋弱，但在6.61元形成支撑，成交量并不大；考虑到19大等中国重大会议在即，人民币汇价料短期走稳，宽幅波动概率大。

他们并表示，今日中间价没有明显的监管意图，基本没有过滤，市场亦主要跟随美指在动，购汇偏多，但在接近6.61附近还是有部分大行结汇盘出现，推动人民币汇价跌幅收窄，而因目前汇价比较适中，监管没有强势干预的必要。

“美元买盘多一些，但贬值空间也比较窄，现在这个位置，上下都还是有空间，即使到6.8还有2,000点呢？”一中资行交易员称。

近期监管思路应该是维稳，此次标普调降中国评级对市场影响比较小，估计不会刺激监管出手干预，整体市场情绪还是比较淡定，没有明显的贬值情绪，从今天成交量不大可以看出，大家还是倾向于双边操作。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.6022元，上日收报6.5922元，夜盘终报6.589元。今日人民币兑美元中间价报6.5945元，上日为6.5861元。人民币兑美元即期成交额为82.05亿美元，上日半日为109.4亿美元。

全球汇市方面，欧元周一亚洲盘初下滑，此前德国大选结果显示极右翼政党的支持率飙升，保守阵营支持率大幅流失，议会分裂将让德国总理梅克尔必须带领一个远不稳定的执政联盟。欧元兑美元 一度下跌0.5%至1.1896，最新报1.1933，跌0.2%，守在支撑位1.1860上方。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.727元, 上日尾盘为6.7081元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5957元, 与在岸即期价差倒挂65点，上一交易日尾盘报6.5772元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6068，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8836、5.8848和8.9399。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)