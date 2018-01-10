中国汇市：人民币早盘跌势明显收窄，定价机制微调加重观望情绪

* 人民币早盘随中间价探至近两周低点后跌势收窄

* 市场观望气氛较浓，成交缩量明显

* 试探性结汇收复大部分今早跌幅

* 定价机制微调后市场价受国际美元波动影响更大

路透上海1月10日 - 中国人民币兑美元即期周三早盘随中间价下探至近两周低点后跌势明显收窄，但市场观望气氛较浓，市场成交明显缩量。交易员指出，受昨日中间价定价机制微调影响，市场惯性低开，但受美元指数调整影响，市场结汇需求试探性动作收复大部分今早跌幅。

他们并表示，逆周期系数可以自行设定原本并不出奇，但如果是监管提醒可以自行设定很容易让市场认为监管容忍贬值，但需要指出的是微调不代表完全放弃逆周期因子，也不代表政策发生变化，当然微调后中间价受国际美元波动的影响会更大。

“央妈这个动作对预期可能会带来比较明显的影响，起码市场会这么理解，去年9月份调降远期购汇风险准备金的状况相似，”一外资行交易员称。

两位消息人士周二透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.522元，上日收报6.5207元，夜盘终报6.5285元。今日人民币兑美元中间价报6.5207元，上日为6.4968元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为72.21亿美元，上日半日为101.68亿美元。

全球汇市方面，美元周三亚洲早盘微涨，受美国公债收益率上升支撑，但兑日圆仍受到抑制，因日本央行之前削减了日债购买规模，引发对该央行将逐步退出刺激举措的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6685元, 上日尾盘为6.6639元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5284元, 与在岸即期价差为64点，上一交易日尾盘报6.5378元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5222，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7943、5.8117和8.8308。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)