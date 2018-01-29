中国汇市：人民币早盘跌幅略有收窄，逢高结汇需求料限制反弹高度

* 人民币早盘小幅调整，中间价创近27个月新高

* 短期或见欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能

* 市场继续押注空美元

* 因逢高结汇操作人民币反弹高度料有限

* 关注可能的监管政策调整

路透上海1月29日 - 人民币兑美元即期周一早盘小幅调整，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，中间价仍遵循定价机制，市场价也逐渐向中间价靠拢，不排除短期欧元小幅调整而人民币跟随小跌可能，但结汇需求仍未有效出清，人民币或因逢高结汇操作反弹高度明显受限。

他们并指出，虽然本周有美联储议息决议和1月非农数据，但市场似乎已消化3月加息预期，因此估计数据对美指多头的提振效果有限，货币政策正常化预期仍将持续利多欧元、日圆和英镑，间接利多人民币多头，仍需观察中国相关外汇政策会否微调以适应新的形势。

另据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客持有的美元净空仓规模为144.58亿美元，高于之前一周的118亿美元，升至10月中旬以来最高。

“现在市场对欧洲数据只要不是太差，都会解读为利好，欧元有一定回调幅度也不会很大，”一中资行交易员称，“大家都这么预期的话，都会提前结汇，比如市场预期（美元兑）人民币能反弹200点，但实际可能不会这么高。”

招商银行首席外汇分析师李刘阳认为，在（本轮）人民币升值的过程中，空头并未有效出清。“我们或许能够等到久违的政策维稳信号，...救市所带来的反弹只是给他们提供一个控制损失的行动窗口而已。”

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.3233元，上日收报6.3227元，夜盘终报6.3295元。今日人民币兑美元中间价报6.3267元，创2015年11月2日以来新高，上日为6.3436元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为46.77亿美元，上日半日为43.17亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周一接近三年低位，难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.456元, 上日尾盘为6.459元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3247元, 与在岸即期价差为14点，上一交易日尾盘报6.328元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3271，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.846、5.8131和8.9373。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)