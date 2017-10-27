中国汇市：人民币早盘跌至月内新低，欧洲央行鸽派举措间接打压人民币

* 人民币早盘随中间价跌至月内新低

* 中间价跌至三周低点

* 欧元央行鸽派决定提振美指间接打压人民币

* 暂未现一边倒看贬人民币预期

* 美指突破波动区间或对人民币形成中期压力

路透上海10月27日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价跌至月内新低，中间价亦跌185点至三周低点，因隔夜欧洲央行鸽派决定影响，但开盘后逢高结汇需求缩减日内跌幅。交易员表示，欧元跌至三个月低位，美元指数因此突破此前波动区间，这或对人民币形成中期压力。

他们并表示，在人民币汇率弹性上升后，虽见美指转强，目前暂未现一边倒看贬人民币预期，部分头寸逢高结汇以及此前美元多头获利了结，反而缓和人民币跌势；欧洲央行货币政策已然明朗，但美联储主席人选以及美国税改等仍存不确定性，美指涨势仍待检验。

“dovish ECB(鸽派的欧央行)，QE缩减，后面还拖了句‘会持续更长时间’，欧元不看好，”一外资行交易员称，“人民币还是做多波动率。”

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.6493元，盘中一度触及6.6645元的月内新低，上日收报6.6357元，夜盘终报6.6435元。今日人民币兑美元中间价报6.6473元，创10月9日以来新低，上日为6.6288元。人民币兑美元即期成交额为96.93亿美元，上日半日为124.27亿美元。

全球汇市方面，美元周五持坚，有望录得周线上扬；欧元跌至三个月低点，因欧洲央行延长购债，并降低2018年升息的机率。

欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8055元, 上日尾盘为6.7921元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6521元, 与在岸即期价差为28点，上一交易日尾盘报6.6538元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6518，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7405、5.8274和8.7343。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)