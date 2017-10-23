中国汇市：人民币早盘逼近6.64元支撑后缩减跌幅，客盘续主导市场走势

* 人民币早盘逼近6.64元支撑后缩减跌幅

* 中间价跌逾百点，因国际美元反弹

* 监管层基本退出常态式干预，客盘需求主导市场

* 人民币料延续双向宽幅波动

路透上海10月23日 - 人民币兑美元即期周一早盘小幅下跌，汇价短暂逼近6.64元支撑后跌幅收窄，中间价亦跌逾百点。交易员表示，上周五美元指数反弹，打压人民币中间价下行，由于监管层基本退出常态式干预，估计短期人民币走势料仍以客盘主导，延续双向宽幅波动走势。

他们并指出，由于中共十九大会议未闭幕，会议暂未有影响市场的消息出来，而后续中美之间还有不少政治博弈，加上外部美指走向尚存较大不确定性，因此对人民币做较长预期意义有限；当然人民币走向的大逻辑仍是美指走向，人民币汇率指数基本稳定和客盘需求。

“有flow（客盘）就冲一下，没有的话基本上是跟着美指走，没办法预期，”一外资行交易员称，“（十九大）会议之后经济怎么调，后面中美之间还有很多政治博弈，不确定的东西太多，现在做比较长的预期都是拍脑袋”。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.6323元，上日收报6.62元，夜盘终报6.6195元。今日人民币兑美元中间价报6.6205元，上日为6.6092元。人民币兑美元即期成交额为99.66亿美元，上日半日为152.56亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一触及三个月高点，由于日本执政党在大选中取得明显胜利，使得削弱日圆的刺激政策继续成为政府政策的核心。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7865元, 上日尾盘为6.7695元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6338元, 与在岸即期价差为15点，上一交易日尾盘报6.6256元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6355，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8099、5.8348和8.7557。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)