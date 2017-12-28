中国汇市：人民币早盘随中间价上行，美指下行刺激市场做多意愿

* 人民币早盘随中间价上行，中间价微升至三个半月新高

* 美指下行刺激市场做多人民币意愿

* 元旦前料延续宽幅波动

* 跨年期限掉期点上行

路透上海12月28日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价上行，中间价微升至三个半月新高。交易员指出，由于外部美元指数震荡下跌，并下破93关口，部分刺激市场做多人民币意愿；当前仍有客盘主导，流动性亦相对较差，预计人民币料延续宽幅波动。

他们并指出，鉴于美指持续疲软，市场预期人民币明年一季度稳中有升，接下来波动区间可能会在6.5-6.57元区间；中国央行继续暂停公开市场操作，境内美元/人民币跨年的掉期点出现较大上行。

“走势还是要看flow(客盘)的，...美国税改也出了，还能有什么利好呢，我认为人民币升破6.5不奇怪，”一中资行交易员称。

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.544元，上日收报6.5555元，夜盘终报6.557元。今日人民币兑美元中间价报6.5412元，上日为6.5421元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为76.23亿美元，上日半日为74.44亿美元。

全球汇市方面，美元周四处于守势，受10年期美国公债收益率下跌拖累，大宗商品相关货币则受到本周金属和石油价格上涨的支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6915元, 上日尾盘为6.6976元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.545元, 与在岸即期价差为10点，上一交易日尾盘报6.5538元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5472，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7974、5.7869和8.7848。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)