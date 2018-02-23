中国汇市：人民币早盘随中间价上行，美指调整提振结汇情绪

* 人民币早盘随中间价震荡上行

* 市场仍处假期模式，交投依旧清淡

* 美指调整提振结汇情绪

路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价震荡上行，盘中一度升近300点至6.33元附近。交易员指出，今日市场仍处于假期模式，交投依旧清淡，隔夜美元指数调整提振结汇情绪，短期人民币料续随美指波动。

他们并表示，市场对欧洲央行和美联储货币政策走向预期变化，仍是主要货币走势不确定的关键；而中国监管层退出常态式干预后，人民币和国际主要货币的联动关系更为紧密，汇率风险不容忽视，建议实需客户尽量少猜方向。

“关键是隔夜美元跌了，市场反应基本正常，有效波动也不大，”一中资行交易员称，“昨天有些假日期间的信用卡境外消费购汇还款，今天购汇就比较少了。”

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.3392元，上日收报6.3605元，夜盘终报6.3565元。今日人民币兑美元中间价报6.3482元，上日为6.353元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为40.14亿美元，上日半日为33.71亿美元。

全球汇市方面，美元周五普遍表现低迷，本周展开的反弹势头消退，因美债收益率(殖利率)脱离近期高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4675元, 上日尾盘为6.468元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.335元, 与在岸即期价差倒挂42点，上一交易日尾盘报6.3335元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3403，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8079、5.9328和8.8474。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)