中国汇市：人民币早盘随中间价下行，受美联储强化升息预期打压

* 人民币早盘随中间价低开后维持区间波动

* 美联储年内进一步加息预期提振美指

* 人民币或承压，但短期暂维持6.3-6.36区间波动看法

* 人民币汇率指数逐渐回升

路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价大幅低开后维持区间波动，盘中跌幅一度接近300点。交易员指出，隔夜美联储主席鲍威尔的国会证词提振了美联储年内进一步加息预期，美元指数站上90关口，人民币或承压，但短期暂维持6.3-6.36区间波动看法。

他们并表示，逢高结汇思维限制了人民币调整空间，人民币汇率指数春节后也逐渐回升；因此如若美指继续反弹，人民币汇率指数亦有续升可能。国家统计局最新公布的2月官方制造业采购经理人指数低于预期，但对汇市影响不大。 “结汇略微偏多一点，虽然我们认为美元可能短期会转强一些，但我认为人民币还是会维持区间波动。”一中资行交易员称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过这是官方制造业PMI连续19个月处于扩张区间。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.23%至96.44。

北京时间11:38，人民币兑美元即期报6.3285元，上日收报6.3064元，夜盘终报6.317元。今日人民币兑美元中间价报6.3294元，上日为6.3146元。人民币兑美元即期成交额为93.7亿美元，上日半日为102.68亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美联储(FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.458元, 上日尾盘为6.4535元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3273元, 与在岸即期价差倒挂12点，上一交易日尾盘报6.3269元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3293，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7323、5.8996和8.7937。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 林高丽)