中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，十九大后波动率料重新上升

* 人民币早盘随中间价震荡下跌

* 客盘结售汇基本均衡，自营机构略偏看多美元

* 监管层基本退出常态式干预，客盘需求主导市场

* 市场波动率会重新上升

路透上海10月25日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价震荡下跌，但整体跌幅依然较小。交易员表示，市场仍处于自发维稳走势，客盘结售汇也基本均衡，但自营机构略偏看多美元，预计随着中共十九大会议的落幕，市场波动性会重新上升。

他们并指出，由于监管基本退出常态式干预，市场更多会参考国际美元走势，因此外部波动的影响会更明显些，走势不确定性亦明显上升，建议实需客户及时锁定汇率风险。

“主要跟着美指吧，短期看好美指反弹，从这个角度看，短期可能还是略偏购汇，6.68估计还是能到得了，”一中资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.6426元，上日收报6.6332元，夜盘终报6.633元。今日人民币兑美元中间价报6.6322元，上日为6.6268元。人民币兑美元即期成交额为127.44亿美元，上日半日为99.66亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三小跌，但距离三个月高点仍近在咫尺；有报导称美国共和党参议员支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这则消息支撑美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7945元, 上日尾盘为6.79元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6415元, 与在岸即期价差倒挂11点，上一交易日尾盘报6.6422元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6415，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8106、5.8325和8.7228。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)