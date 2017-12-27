中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，流动性欠佳市场延续宽幅波动

* 人民币早盘随中间价下行

* 客盘购汇略微偏多

* 元旦前料延续宽幅波动

* 跨年资金价高推升相应期限掉期点

路透上海12月27日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价震荡下行，中间价结束短期强势。交易员指出，市场交投依旧清淡，而且缺乏外部指引，客盘购汇需求略微偏多，打压人民币短暂跌破6.56元关口，元旦前后汇价料延续宽幅波动，但大幅升贬概率并不大。

他们并指出，从技术图形看，人民币升破6.57元后支撑变阻力，如果汇价跌回6.57元附近，可考虑出手结汇；由于银行间跨年资金价格大涨，境内美元/人民币相应跨年短端掉期点也出现明显上行，但预计节后将恢复平静。

“这几天波动幅度比美元都大，主要还是流动性不好，结汇或者购汇一出来，市场就大幅波动，”一外资行交易员称。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.5554元，上日收报6.544元，夜盘终报6.545元。今日人民币兑美元中间价报6.5421元，上日为6.5416元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为74.44亿美元，上日半日为107.31亿美元。

全球汇市方面， 美元指数周三持稳，加元接近三周高点，在油价升至两年半高点后寻获支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.703元, 上日尾盘为6.6867元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.555元, 与在岸即期价差倒挂4点，上一交易日尾盘报6.5416元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5585，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7808、5.7911和8.773。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)