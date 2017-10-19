中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，购汇需求和经济数据带动汇价走弱

* 人民币早盘随中间价走贬

* 月中实需购汇和经济数据带动汇价走弱

* 中共十九大期间未见明显干预

* 短期人民币料延续宽幅波动

路透北京10月19日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价走贬，盘中亦受实需购汇和经济数据的打压。交易员表示，隔夜美元指数回落，但日内受支撑；且月中实需购汇依然旺盛，人民币承压下挫。短期人民币料延续宽幅波动，但6.7附近有阻力。

他们并指出，今早公布的中国三季度GDP同比增速略降至6.8%，离岸人民币在数据公布后明显走贬，并带动在岸汇价下跌；而外汇占款数据符合预期，对市场影响不大。十九大期间即期市场未见干预，市场基本实现自发均衡。

“今天还是购汇比较多，最近两天中间价没什么过滤，开会期间也没有大行管控，基本实现‘退出常态化干预’了，多数情况下还是自由波动的。”一外资行交易员称，“估计近期还是6.6附近宽幅波动吧，但短期很难到6.7。”

他并表示，今日公布的中国三季度GDP数据符合预期，但低于前值，对离岸市场有些影响。而外汇占款数据也是滞后提现前期人民币大涨时结汇较多的行情，符合预期。

中国国家统计局周四公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致，前三季度GDP同比增长6.9%。

中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。

中国国家外汇管理局局长潘功胜周四表示，下一步要继续推进开放的新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化；并将防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，维护国家的经济和金融安全。

中国共产党十九大会期为10月18日-24日。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.6331元，上日收报6.6205元，夜盘终报6.625元。今日人民币兑美元中间价报6.6093元，上日为6.5991元。人民币兑美元即期成交额为133.5亿美元，上日半日为133.22亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及约两周高点，受到美国公债收益率本周扬升的支撑；市场近期焦点放在美国总统特朗普将决定由谁担任下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.791元, 上日尾盘为6.7725元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6354元, 与在岸即期价差为23点，上一交易日尾盘报6.619元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6321，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8258、5.8707和8.7592。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)