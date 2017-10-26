中国汇市：人民币早盘随中间价小升，关注晚间欧央行缩减购债计划细节

* 人民币早盘随中间价小升

* 月末客盘结售汇基本均衡

* 人民币波动继续参考国际美元波动

* 关注晚间欧央行会否明确缩减购债计划

* 人民币料延续6.6-6.65元宽幅波动

路透上海10月26日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小升。交易员表示，月末客盘结售汇基本均衡，同时人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽幅波动。

他们并表示，市场聚焦今晚欧央行会否明确缩减购债计划，另外下任美联储主席人选亦存不确定，在美元指数打破当前区间波动前，人民币估计会维持在6.6-6.65元区间震荡。

“央妈不来，CNY基本跟着外盘走，而周四晚间欧央行会做什么动作，现在外盘动静不大，CNY短期也还好。”一外资行交易员称。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.6313元，上日收报6.6408元，夜盘终报6.64元。今日人民币兑美元中间价报6.6288元，上日为6.6322元。人民币兑美元即期成交额为124.27亿美元，上日半日为127.44亿美元。

全球汇市方面，欧元周四小涨，因投资者等待欧洲央行缩减购债计划的细节，美元则在近期上涨后稍作喘息。市场预期欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7875元,上日尾盘为6.794元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6336元, 与在岸即期价差为23点，上一交易日尾盘报6.6376元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6351，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8449、5.8433和8.8025。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)