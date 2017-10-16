中国汇市：人民币早盘随中间价小升，客盘需求主导市场短期料仍无方向

* 人民币早盘随中间价小升

* 短期走势多由客盘引导，机构观望气氛较浓

* 中共十九大召开在即，人民币延续宽幅波动

路透上海10月16日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅升值，整体波动较之前明显收窄。交易员表示，国际市场波动较小，加上中共十九大召开在即，机构无意选择方向，目前走势多由客盘需求引导，短期料延续6.57-6.59元区间宽幅波动。

他们并指出，稍早公布的中国通胀数据对汇市影响有限；美联储12月加息和接下来税改潜在利好均可为美元多头提供些许支撑，美元指数调整幅度料较为有限，因此人民币升值空间也可能受限。

“流动性还是不太好，市场动一下，点差就很大，接下来还是要看客盘的意思，如果没有什么购汇，（美元兑人民币）还是有要下的意思，当然自营机构分歧比较大。”一中资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.5788元，上日收报6.5868元，夜盘终报6.5805元。今日人民币兑美元中间价报6.5839元，上日为6.5866元。人民币兑美元即期成交额为144.97亿美元，上日半日为117.52亿美元。

中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

全球汇市方面，欧元周一盘初处于守势，因此前奥地利大选，且市场担心加泰罗尼亚与西班牙政府发生冲突；不过美国通胀数据疲软也让美元动能不足。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7235元, 上日尾盘为6.7085元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.57元, 与在岸即期价差倒挂88点，上一交易日尾盘报6.5666元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5785，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7661、5.8728和8.7412。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)